Nouveau report : Westerlo - RWDM n'aura pas lieu ce samedi

Alors que le match de Westerlo face à Deinze a déjà été repoussé deux fois, la rencontre de ce samedi face au RWDM est également reportée.

Le club de Westerlo déplorait 12 tests positifs, ce qui avait poussé la Pro League à accepter la demande du club de reporter la rencontre face à Deinze du 20 septembre au 30 septembre. Les tests du club campinois étant encore revenus positifs, le match a à nouveau été reporté et la Pro League a annoncé que la rencontre de ce samedi, face au RWDM, n'aurait pas lieu non plus.