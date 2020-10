Zidane évoque le cas Hazard : "Il est énervé"

Pourtant convoqué dans le groupe du Real Madrid pour affronter Valladolid hier soir, le capitaine des Diables Rouges n'a finalement pas pu tenir sa place. La faute à une énième blessure.

Le sort s'acharne sur Eden Hazard. Blessé à cinq reprises au cours de la saison passée, le Diable Rouge vient de se blesser musculairement à la jambe droite et sera out durant trois à quatre semaines.

Présent en conférence de presse après la victoire contre Valladolid (1-0), Zinédine Zidane a évoqué le cas d'Eden Hazard. "Je ne peux pas vous dire pour combien de temps il en a. Il s'est fait légèrement mal à l'entraînement avant le match. C'était comme une contracture, mais au final c'est un peu plus. C'est musculaire. Cela n'a rien à voir avec la blessure qu'il a eu, cela peut arriver. C'est beaucoup de temps sans jouer. Je crois que ce n'est pas trop grave mais je ne peux pas vous dire exactement pour combien de temps", a souligné le technicien français.

"Il est énervé car il se sentait bien. En plus, nous en avons parlé en conférence de presse avant le match, mais il a ressenti quelque chose, cela peut arriver. Il n'est pas content, il sait que c'est peu de chose et il faut avoir un peu de tranquillité avec lui. C'est une question de peu de temps, c'est certain", a souligné Zizou.