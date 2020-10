🎥 Revivez en vidéo la folle séance de tirs au but entre le Milan et Rio Ave

Moment incroyable jeudi soir lors des matches de barrages de l'Europa League. L'AC Milan a réussi à obtenir son ticket pour la phase de groupes après une séance de tirs au but complètement folle.

Alors que le score était de 2-2 face à Rio Ave à la fin du temps réglementaire, les deux équipes se sont livrés un duel sans merci jusqu'au bout.

Au bout du compte : 9-8 pour le Milan et une qualification dans la douleur mais du spectacle pour les amateurs de football.

The entire penalty shootout between Rio Ave and Milanpic.twitter.com/shLwvc5Nnz