Belle victoire du Standard Femina face à Genk

La Super League suit son cours et après la victoire du RSCA contre Charleroi, c'est le Standard qui s'est imposé face à Genk.

Le Standard Femina s'est imposé ce samedi face au Racing Genk Ladies sur le score de 4-0 via des buts de Gelders, Vanmechelen, Schoenmakers et Gelders encore, cette fois sur penalty. Les Rouches rejoignent Bruges sur le podium, mais restent un point derrière La Gantoise et 3 derrière le leader, Anderlecht, qui réalise un 9/9.