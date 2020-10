Le Gantois Bukari espère poser sa griffe en JPL : "Le niveau est bien plus élevé en Belgique"

Osman Bukari est la dernière acquisition de La Gantoise à ce jour.

Bukari est arrivé de Trencin en Slovaquie, club dans lequel La Gantoise a acheté plusieurs joueurs ces dernières saisons.

Pour le Ghanéen, les modèles à suivre sont Samuel Kalu et Moses Simon : "Mon entraîneur à Trencin, Stijn Vreven, a dit un jour que j'étais souvent trop rapide pour mes coéquipiers en Slovaquie", confiait ce dernier sur le site du club.

"C'est différent ici en Belgique. Le niveau est bien plus élevé et l'équipe a beaucoup d'expérience, je remarque aussi cela pendant les entrainements. Mais j'apprends énormément à chaque fois, en côtoyant des joueurs de ce type. Comme Moses Simon et Samuel Kalu, j'espère laisser une trace ici."