Qui est Matt Miazga ? Cinq choses à savoir sur le nouveau défenseur du RSCA

Matt Miazga est le nouveau défenseur du RSC Anderlecht. Mais qui est ce défenseur, prêté par Chelsea ?

Formé aux USA et coéquipier de Lawrence

Matt Miazga, 25 ans, a été formé aux New York Red Bulls, où il a obtenu un contrat "homegrown" en 2013. Dans la Grosse Pomme, il dispute 42 rencontres (1 but), toujours au poste de défenseur central (Miazga n'est pas un défenseur dit "polyvalent"). Et il y cotoie un certain ... Kemar Lawrence, qui rejoignait le RSC Anderlecht l'année passée.

Miazga était considéré comme l'un des plus grands talents de MLS, une vraie promesse à son poste. Ses absences coûtaient souvent cher aux Red Bulls et le jeune joueur tapera vite dans l'oeil de l'Angleterre. Son seul but en MLS ? Lors d'un derby face au NYFC.

Arrivé à Chelsea en même temps que Pato

En janvier 2016, la fin de mercato de Chelsea voit arriver deux joueurs : Matt Miazga le 30 et, quelques jours plus tôt, un certain Alexandre Pato. Miazga sera titularisé pour la première fois en avril : deux rencontres consécutives face à Aston Villa et Swansea, ses deux seules avec Chelsea. L'Américain et le Brésilien logeront dans le même hôtel jusqu'au terme de leur saison ; leur seule à chacun, Miazga ayant été prêté depuis et Pato étant parti après six mois.

International américain confirmé

Matt Miazga est né aux USA de parents polonais : avant de rejoindre les équipes d'âge américaines, il défendra les couleurs de la Pologne à une reprise en U18. Mais c'est ensuite avec l'équipe de soccer américaine qu'il s'épanouira dès 2015, s'imposant comme un titulaire régulier et disputant notamment la Gold Cup 2019, où les USA s'inclinent en finale face au Mexique.

Un prêt dans l'arrière-cour de Chelsea

Matt Miazga a fait partie des innombrables joueurs prêtés par Chelsea à Vitesse Arnhem ces dernières années : l'Anderlechtois a évolué 2 saisons en Eredivisie. Lors de sa première saison, il faisait partie d'un lot de 3 Blues prêtés à Vitesse : Lewis Baker et Nathan l'accompagnaient. La saison suivante, Miazga est le seul à rester, mais 3 nouveaux transfuges londoniens arrivent en prêt : Fankaty Dabo, Mukthar Ali et un certain Mason Mount. Aux Pays-Bas, Matt Miazga retrouve des couleurs, disputant 55 rencontres d'Eredivisie pour 3 buts et 2 assists.

Un joueur de tempérament

Après un prêt bref et peu concluant du côté du FC Nantes, qui n'a il est vrai pas été un environnement propice à l'épanouissement des talents ces dernières saisons, Matt Miazga a enfin pu percer en Angleterre : du côté de Reading, en Championship, où il est prêté dès 2018 et la saison passée. L'Américain y fait preuve de son tempérament, prenant un carton rouge après une bagarre avec Tom Lawrence, attaquant de Derby County ...