Super League : Anderlecht domine largement Charleroi

Le RSCA Ladies continue son sans-faute en championnat.

Démonstration des Ladies d'Anderlecht ce vendredi : en déplacement chez le nouveau venu carolo, Tessa Wullaert et ses équipières ont déroulé et l'ont emporté 0-7. Wullaert elle-même a trouvé le chemin des filets à trois reprises, Wijnants, Toloba, Vatafu et Teulings inscrivant les autres buts anderlechtois.

Le RSCA est en tête de la Super League avec un 9/9, Charleroi reste calé en dernière place avec un petit point.