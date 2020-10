La seule mauvaise nouvelle du week-end pour le Standard

Philippe Montanier était satisfait après la victoire de son Standard à Charleroi, mais aussi un peu inquiet pour son attaquant congolais.

Si le Standard a réussi une prestation convaincante en s'imposant à Charleroi dimanche soir, les Rouches ont aussi perdu assez vite Jackson Muleka, titulaire pour la première fois en championnat, mais contraint d'abandonner ses partenaires après 37 minutes de jeu seulement.

Un mauvais signal pour le jeune et prometteur attaquant congolais, arrivé en provenance du TP Mazembe cet été. "C'est une blessure musculaire, il est touché aux ischios-jambiers", précise son coach. "Mais difficile de savoir pour combien de temps il en aura, il faudra attendre le résultat des examens pour en savoir plus." Et le Standard va croiser les doigts pour que cette blessure ne soit pas trop grave.