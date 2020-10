Attention aux départs de dernière minute: certains pays peuvent encore recruter

Le mercato est terminé en Belgique, mais pas dans d'autres pays d'Europe.

Hier, à minuit, tout le monde a poussé un ouf de soulagement: le mercato estival s'est terminé... mais seulement pour la plupart des pays européens. Dans certaines contrées, tout peut encore changer.

Alors oui, en Angleterre ou en France les clubs peuvent encore effectuer certains mouvements en 'interne'. Les clubs anglais peuvent par exemple vendre ou prêter des joueurs à des clubs de divisions inférieures. En France, les clubs peuvent encore transférer un joueur en Joker et peuvent aussi avoir recours à un joker médical en cas de blessure grave d'un joueur et ce jusqu'au 31 décembre.

Aux Pays-Bas et au Portugal, le mercato est ouvert jusqu'à ce soir minuit. Par contre la Suisse (12 octobre), la Russie (17 octobre) ou la Croatie (19 octobre) peuvent encore semer le trouble dans nos championnats. En 2011, en pleine course pour le titre et à quelques jours de jouer les playoffs, Anderlecht avait perdu Boussoufa et avait laissé filer le titre de champion.