Un nouveau qui connaît déjà les supporters du Standard: "Un vrai douzième homme"

Laurent Jans a déjà découvert Sclessin, il est désormais impatient de le faire en tant que joueur du Standard.

Sur les traces de Guy Hellers, ancien capitaine emblématique des Rouches, Laurent Jans est devenu, lundi soir, le septième Luxembourgeois à signer avec le Standard. Et il est ravi: "Je n'ai pas hésité, pas une seule seconde", confie le latéral droit à Le Quotidien.

Séduit par l'intérêt prononcé de Philippe Montanier, l'international luxembourgeois n'arrive d'ailleurs pas tout à fait en terrain inconnu. "Le Standard est un très grand club, chargé d'histoire, que j'ai visité plusieurs fois avec Waasland-Beveren", rappelle-t-il.

Mais la prochaine fois qu'il foulera la pelouse de Sclessin, il aura les supporters pour lui. Et ça fait une grande différence. "Je les ai eus derrière moi et je peux vous dire que c'est chaud. Alors, les avoir avec moi... C'est vraiment un douzième homme. C’est impressionnant et même quand tu es en face, un vrai plaisir..."