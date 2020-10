Pierre François et Peter Croonen ne font plus l'unanimité à la Pro League

Plusieurs membres du Conseil d'Administration de la Pro League ont remis en cause la gestion de la crise du Covid-19 par Pierre François (président) et Peter Croonen (CEO).

L'assemblée générale de ce mercredi verra les postes de Pierre François et Peter Croonen être remis en cause par plusieurs membres de la Pro League. La raison de ce mécontentement : la gestion de la crise sanitaire du coronavirus et particulièrement la façon dont la fin de saison 2019-2020 et la transition avec la saison actuelle ont été gérées.

Saint-Trond, le Cercle de Bruges, Oud-Heverlee Louvain, le Beerschot et Waasland-Beveren ont notamment pointé du doigt les deux hommes et le débat devrait être ouvert ce mercredi. Croonen et François sont tous deux sous contrat jusque juin 2021, mais Pierre François a demandé la reconduite de son mandat pour deux ans.