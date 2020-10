Longue suspension pour dopage pour un ancien joueur de Lokeren

C'est un contrôle antidopage qui a révélé la présence d'higenamine, une substance interdite, chez Bambo Diaby.

Le défenseur espagnol d'origine sénégalaise a tenté de prouver qu'il n'avait pas délibérément pris la substance interdite, mais n'y est pas parvenu.

Finalement, le joueur de 22 ans a été déclaré non coupable pour utilisation délibérée d'une substance interdite. Néanmoins, il a reçu une suspension de deux ans pour dopage, à cause de l'higenamine.

Diaby avait porté les couleurs de Lokeren lors de la saison 2018/19, avant de signer en faveur de Barnsley. Le club anglais a ensuite fait savoir que son contrat était rompu, d'un commun accord.

"I will never give in on one day pulling that shirt back on."



Bambo ❤️ pic.twitter.com/0hgkvxg7T8