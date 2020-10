Olivier Giroud évoque Benzema : "C'est dommage, j'ai beaucoup de respect envers lui"

Olivier Giroud et Karim Benzema ont toujours été opposés par le public en Équipe de France, et le buteur du Real Madrid avait récemment remis de l'huile sur le feu en effectuant une comparaison peu flatteuse. Mais l'attaquant de Chelsea ne s'en formalise pas.

Karim Benzema et Olivier Giroud ont évolué ensemble en Équipe de France, mais le buteur du Real Madrid n'est plus sélectionné par Didier Deschamps depuis des années et l'affaire de chantage vis-à-vis de Mathieu Valbuena. Et ce alors que les prestations de Benzema au Real Madrid en font l'un des meilleurs attaquants du monde, alors que Giroud est à la peine à Chelsea ; le Madrilène lui-même avait piqué Giroud, affirmant qu'on ne compare pas "du karting à de la F1".

"C'est dommage car je n'ai jamais eu de contentieux avec lui, on s'est toujours bien entendus. Je crois qu'il y a toujours eu beaucoup de respect mutuel, ou au moins du respect de ma part", regrette Olivier Giroud sur RMC Sport. "Ce qui s'est passé, c'est du gâchis, mais il faut aller de l'avant (...) Bien sûr que ça m'a touché quand, à l'époque, on m'a reproché l'absence de Karim. Quand L'Équipe a titré "Le Mal-Aimé", que beaucoup ne voulaient pas me voir en pointe à l'Euro 2016", reconnaît Giroud. Qui aura cependant connu le titre mondial de 2018, au contraire de Karim Benzema ...