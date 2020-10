Didier Lamkel Zé parmi les joueurs écartés par Ivan Leko en Europe

Ce n'est pas le grand amour entre Didier Lamkel Zé et Ivan Leko. Le Croate s'est ainsi privé du Camerounais pour la phase de groupes de l'Europa League.

Didier Lamkel Zé est probablement le joueur le plus talentueux du groupe de l'Antwerp, mais Ivan Leko place la discipline avant tout et n'a pas encore vraiment montré être un grand fan du Camerounais depuis qu'il a repris le Great Old en mains. Un signe fort de plus au moment de soumettre les listes européennes : Lamkel Zé a été écarté, à l'instar de Junior Pius, Nill De Pauw ou encore Alexis De Sart.

La sélection anversoise : Butez, Beiranvand, De Laet, Seck, Juklerod, Batubinsika, Gelin, Buta, Jordan Lukaku, Birger Verstraete, Refaelov, Boya, Gerkens, Hongla Yma li, Ampomah, Benson, Haroun, Miyoshi, Nsimba, Benavente, Mbokani