Erling Haaland manquera l'Euro, Milinkovic-Savic bourreau de la Norvège

Après la qualification de la Géorgie en début de soirée, sept autres nations ont validé leur ticket, au terme d'une soirée pleine de supsense, avec trois qualifications qui se sont jouées aux tirs au but.

Voie A

L’avantage du terrain n’aura pas suffi à la Bulgarie. Rapidement menés par la Hongrie, les Bulgares ont ensuite coulé en seconde période. Willi Orban , Zsolt Kalmar et Nemanja Nikolic ont inscrit les trois buts qui permettent à la Hongrie d’espérer un deuxième Euro consécutif (1-3).

Dans l’autre rencontre du groupe, la Roumanie de Nicolae Stanciu, Razvan Marin et Ianis Hagi n’aura jamais vraiment fait illusion à Reykjavik. Gilfy Sigurdsson a planté un doublé en un peu plus de 35 minutes et le match était plié à la pause. Et le but sur penalty d’Alexandru Maxim n’a pas suffi à relancer la Roumanie qui n’aura pas l’honneur de jouer l’Euro à domicile (2-1).

Bulgarie – Hongrie 1-3

Islande – Roumanie 2-1

Voie B

Il n'y aura pas de 'derby' irlandais en finale des barrages. L'Irlande du Nord a pourtant pris le meilleur sur la Bosnie Herzégovine de Gojko Cimirot, en s'imposant aux tirs au but. Mais l'Irlande de Matt Doherty n'a pas connu le même bonheur contre la Slovaquie de Marek Hamsik.

Bosnie-Herzégovine - Irlande du Nord 1-1 (tàb 3-4)

Slovaquie – Irlande 0-0 (tàb 4-2).

Voie C

Erling Haaland sera l'un des grands absents du prochain Euro. Opposé à la Serbie avec la Norvège, le prodige du Borussia Dortmund n'a pas pu éviter l'élimination des siens. C'est l'ancien Genkois Milinkovic-Savic, auteur d'un doublé, qui a été le héros de la Serbie, qui a dû attendre les prolongations pour valider sa qualification.

Et c'est l'Ecosse qui croisera la route d'Alexandar Mitrovic et compagnie en finale des barrages. Tenue en échec par Israël, la Tartan Army a dû attendre les penaltys pour émerger. Ironie du sort c'est Eran Zahavi, troisième meilleur buteur des éliminatoires qui a manqué le penalty qui précipite la chute israélienne.

Norvège – Serbie 1-2 (après prolongations)

Ecosse – Israël 0-0 (tab 5-3)

Voie D

La Géorgie avait dompté la Biélorussie par le plus petit écart. Elle retrouvera la Macédoine en finale des barrages. Opposés au Kosovo de Mergim Vojvoda, titulaire sur le flanc droit, les Macédoniens ont profité des buts de Kololli contre son camp et de Velkovski pour faire un pas vers l’Euro.

Géorgie – Belarus 1-0

Macédoine du Nord – Kosovo 2-1