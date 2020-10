Un cadre des Diables rouges pourrait faire l'impasse sur les trois rencontres internationales

Simon Mignolet sera-t-il titulaire lors de trois prochaines rencontres des Diables rouges ? Une chose est certaine, il le sera ce jeudi soir face à la Côte d'Ivoire en amical.

Selon Het Laatste Nieuws, Thibaut Courtois pourrait même laisser sa place entre les perches pour les rencontres de Nations League face à l'Angleterre et l'Islande. Le gardien du Real Madrid ne s'est pas entraîné sur le vélo de spinning mercredi comme en témoigne une vidéo postée sur Twitter.

Blessure ? Demande du Real Madrid ? L'Union belge a précisé qu'il suivait un "programme de conditionnement physique individuel".

Well hello there! 👋 pic.twitter.com/23nPvhGJNi