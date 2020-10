Vanheusden savoure: "Quand on y a goûté, on en veut encore plus"

Pour la première fois, et certainement pas la dernière, Zinho Vanheusden a porté le maillot des Diables rouges. Le défenseur du Standard n'est pas prêt d'oublier ce 8 octobre 2020.

C'est le futur de notre équipe nationale. Zinho Vanheusden a goûté pour la première fois aux joies d'une titularisation avec les Diables Rouges: "C'est une énorme fièreté", a assuré le défenseur au micro de RTL. "Je suis très content d'avoir joué avec les Diables, je ne vais jamais oublier ce match, on ne va pas me le prendre. Je suis juste déçu de ne pas avoir gagné".

Décisif sur le but, le joueur du Standard explique la phase du but belge: "J'ai le ballon, et Michy me dit de lui donner dans l'espace. Mais je vois Alexis partir et je le connais: je sais que quand il démarre, ben il démarre. Il va au bout et il peut donner le ballon de but".

C'était une première et il ne l'oubliera pas, c'est d'ailleurs ce que lui a conseillé Martinez: "Le coach m'a dit de profiter. J'etais concentré à l'entraînement, il m'a expliqué tout ce que je devais faire et de faire en sorte de ne jamais oublier ce jour. Vous savez quand on touche à l'équipe nationale on en veut plus, mais pour le moment je vais aller avec les U21 car c'est aussi très important de se qualifier en Espoirs".