Prolongation à Manchester ou départ au Real Madrid ? Paul Pogba répond aux journalistes

L'international français est toujours l'objet de rumeurs lorsque la période des transferts arrive.

Longtemps blessé, Paul Pogba revient doucement avec Manchester United. Cependant, il est constamment cité sur le départ et du côté du Real Madrid.

"Je préfère être concentré sur le ballon et surtout ma reprise. On ne m’a rien dit. [...] On n’a pas parlé de prolongation. Pour l’instant, je suis à Manchester et je pense surtout à revenir au meilleur de ma forme. Je pense qu’il y aura un moment où le club viendra me parler et peut-être me proposer quelque chose, ou pas", a -t-il confié en conférence de presse dans des propos rapportés par Foot Mercato.

Pogba a précisé qu'il ne s'était donc rien passé pour l'instant : "Je ne peux pas vous dire quelque chose que je ne sais pas".

Cependant, l'idée de rejoindre le Real Madrid n'est évidemment pas écartée : "Tous les joueurs aimeraient jouer au Real Madrid. Ce serait peut-être un rêve. Pourquoi pas un jour".