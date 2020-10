Que retenir de ce Belgique - Côte d'Ivoire ?

Belgique - Côte d'Ivoire a semblé en décevoir beaucoup : les jeunes n'auraient "pas été à la hauteur", ce match amical aurait laissé le public pessimiste et classé quelques joueurs dans la catégorie "insuffisants". Analysons tout ça au calme ...

La jeunesse n'est pas une excuse

Beaucoup ont évoqué le fait que l'équipe alignée hier par Roberto Martinez était une équipe "U21", trop jeune pour prester au haut niveau. Avec Vanheusden (21 ans), Saelemaekers (21 ans) et Doku (18 ans) dans le 11, la moyenne d'âge était en effet plutôt basse. Sebastiaan Bornauw, entre autres, est ensuite entré au jeu pour concéder un penalty malvenu.

Mais ces trois "U21" titularisés ont-ils pour autant démérité ? Vanheusden a, de l'avis général, livré une rencontre prouvant qu'il avait sa place en équipe A ; Saelemaekers a presté à un niveau digne des backs droits habituels de l'équipe et délivré l'assist pour Michy Batshuayi. Jérémy Doku était en-dedans, mais son ascension fulgurante a un peu fait oublier son très jeune âge et son manque d'expérience.

Plutôt qu'équipe U21, il faudrait plutôt parler d'équipe B, voire C - et dans cette optique, certains réservistes n'ont pas brillé, c'est vrai. Mais quid de leur âge ? Batshuayi a 27 ans, Vanaken 28, Boyata 29, Castagne et Dendoncker 25. La jeunesse n'est plus vraiment une excuse pour la plupart des Diables réservistes ...

Expérimenter, le seul intérêt de ce match

Roberto Martinez ne s'en est pas caché : c'est la FIFA qui a réclamé que les sélections nationales organisent des matchs amicaux lors de cette trêve internationale, qui ne devait initialement compter que 2 matchs. Devant le fait accompli, mieux valait en profiter pour faire tourner ("Jouer trois matchs à ce moment de la saison n'est vraiment pas idéal", regrettait Martinez), et donc expérimenter.

Gareth Southgate et Didier Deschamps, entre autres, ont aligné un onze presque totalement expérimental face au Pays de Galles et l'Ukraine ; la différence étant que l'Angleterre a gagné 3-0 et la France 7-1. Notre équipe B n'en est pas encore là, et c'est à la fois utile et important de s'en rendre compte.

Le perdant : Hans Vanaken

On peut relativiser à la fois le résultat et la manière, mais un joueur a cristallisé les critiques ce jeudi : Hans Vanaken, titularisé et attendu dans le rôle de métronome au milieu de terrain belge. Peu mobile, peu inspiré, peu tranchant (et privé de son seul coup-franc intéressant par l'incompréhensible choix de Batshuayi), le double Soulier d'Or a offert des arguments à ceux qui pensent que le maître à jouer du Club de Bruges n'a pas le niveau pour briller hors de la Pro League.

Les gagnants : Vanheusden, Saelemaekers

Zinho Vanheusden n'a pas seulement décroché sa première sélection : il a obtenu sa première titularisation avec les Diables Rouges. Tout a été très vite pour le patron de la défense du Standard, qui était aligné dans une défense complètement expérimentale avec Brandon Mechele et Dedryck Boyata. Vanheusden, contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs en défense centrale, arrive entouré d'énormes attentes et n'a pas déçu.

Propre sur les relances, intéressant dans l'anticipation et plus intelligent que son âge l'aurait laissé croire, Vanheusden semble prêt à s'intégrer progressivement à l'équipe A. L'Euro 2021 et peut-être même le Mondial 2022 ne seront pas encore "pour lui", mais le Standardman n'aura que 23 ans en revenant du Qatar ...

Alexis Saelemaekers aurait eu un statut de titulaire indiscutable en devenir s'il était arrivé il y a 10 ans : au poste de latéral droit, l'équipe nationale a longtemps été à la peine. Aujourd'hui, le Milanais doit faire avec une vraie concurrence : Meunier et Castagne passent avant lui dans l'ordre de préséance, Thomas Foket semble être sorti des radars de Martinez. Mais réussir à être élu Devil of the Match pour sa première prouve que Saelemaekers en a plus sous la pédale que certains le pensent. La surprise de la sélection pour l'Euro ?