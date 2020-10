Une ancienne star de Chelsea évoque le cas Eden Hazard au Real Madrid : "Des étapes qui le rendront plus fort mentalement"

Le Diable Rouge vit des moments compliqués au Real Madrid à cause des blessures et certains se posent des questions en coulisses.

Le Real Madrid va essayer de prendre le temps qu'il faudra pour faire revenir Eden Hazard à 100%. Un tâche qui s'annonce compliquée vu les rechutes du joueur mais pas impossible.

Didier Drogba, ancien joueur de Chelsea, estime que ce n'est qu'une question d'adaptation. "Pour la blessure, j'ai beaucoup d'expérience. Je suis sorti du niveau amateur à 19 ans et j'ai intégré un club professionnel dans la foulée. Et on me demandait de m'entraîner deux fois par jour, tous les jours. Alors qu'en région parisienne, je m'entraînais une fois de temps en temps et quand je le voulais. Le corps doit s'adapter et ça prend du temps", confie l'ancien buteur de Chelsea à RTL Sport.

Mais il ne doute pas que le Diable Rouge reviendra à son meilleur niveau : "Et c'est là qu'il faut être très fort dans la tête. Dans le cas d'Eden, c'est difficile à vivre et c'est même frustrant pour moi car je sais de quoi il est capable et je veux qu'il casse la baraque à Madrid. Je sais que ça va venir mais ce sont des étapes qui le rendront plus fort mentalement. Je pense qu'il est bien accompagné par quelqu'un comme Zidane."