📷 Jan Vertonghen devrait être de la partie contre l'Angleterre !

Jan Vertonghen fait tout pour être prêt avant la rencontre contre l'Angleterre. Ce samedi, le défenseur s'est entraîné avec le groupe à Wembley tout en portant un masque afin d'éviter une rechute au niveau de sa pommette.

Une bonne nouvelle pour Roberto Martinez qui pourrait avoir une solution en plus pour sa défense. "Nous prendrons une décision avant la rencontre", a précisé l'Espagnol. Reste à savoir si Vertonghen peut débuter la rencontre, voire même tenir les 90 minutes. Benfica avait pourtant annoncé que le joueur n'était pas apte à jouer.

🦸🏽‍♂️ Not all heroes wear capes, but here’s SuperJan trying a mask.



Vertonghen has a fracture in a cheek bone. Benfica first thought it would be impossible for him to play, but Belgium trying to get him on the pitch.



Will the mask offer enough protection? What about headers? pic.twitter.com/iviYRDjgqw