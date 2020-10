Le coronavirus frappe le Bosuil : quatre joueurs testés positifs

Quatre joueurs du noyau A de l'Antwerp ont été testés positifs au Covid-19.

Le club a indiqué que quatre joueurs du noyau A étaient concernés, ainsi que des membres de l'enadrement sportif, sans toutefois préciser l'identité des personnes affectées.

Les personnes concernées ont immédiatement été mises en quarantaine :

"Le club a immédiatement fait tout le nécessaire dès la première infection confirmée", communiquait l'Antwerp.

"Il y a également eu une consultation avec la Ligue Pro et les protocoles existants ont été renforcés, où cela était possible. Les entrainements du noyau A, en vue du déplacement à Zulte Waregem le week-end prochain, pourront donc avoir lieu comme prévu."

Toutefois, par précaution et afin d'éviter les risques, le Matricule 1 prend un certain nombre de mesures supplémentaires : "Le programme de l'équipe espoir a été adapté. Cette semaine, ils suivront un programme individuel. Les bureaux du club seront également fermés pendant une semaine et tous les employés travailleront de chez eux."