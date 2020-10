Quand Arsène Wenger évoque le gaspillage Mesut Özil : "C'était une erreur"

Les apparitions du joueur d'Arsenal se sont faites rares avec les Gunners.

Toujours sous contrat avec Arsenal jusqu'à la fin de la saison, les apparitions de Mesut Özil se sont faites rares dernièrement. Quasi disparu des radars, l'Allemand n'a pas été inscrit sur la liste des joueurs pour l'Europa League.

Les belles années d'Özil en équipe nationale semblent très loin. Un constat que partage son ancien entraineur Arsène Wenger : "Je n'ai jamais aimé voir des joueurs quitter leurs équipes nationales. Quelque chose en eux disparait, car en tant que joueur, vous voulez toujours être au-devant de la scène, jouer des tournois comme la Coupe du monde. C'est la motivation ultime et secrète de tous les joueurs", confiait ce dernier à Welt am Sonntag.

"Je ne sais pas si Özil regrette d'avoir claqué la porte de la Mannschaft, mais je pense que c'était une erreur. C'est une personne très gentille et un superbe footballeur - et j'ai vu passer beaucoup de joueurs dans ma vie. C'est l'un des plus grands. C'est pourquoi c'est vraiment dommage."