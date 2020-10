Trois forfaits chez les Diables : Vertonghen finalement absent

Roberto Martinez va devoir faire sans trois joueurs ce dimanche à 18 heures contre l'Angleterre. Alors que certains médias annonçaient sa titularisation, Jan Vertonghen sera finalement bien absent.

Jan Vertonghen ne sera finalement pas de la partie face à l'Angleterre. Ce samedi, le joueur, victime d'une fracture de la pommette, s'était entraîné avec un masque de protection. Mais le joueur, incertain, ne pourra pas jouer.

C'est aussi le cas pour Praet (blessure au genou) et Lukebakio qui sont forfaits pour le match face aux Three Lions. Les trois joueurs s'ajoutent à la longue liste de joueurs forfaits. En effet, Martinez va devoir faire notamment sans Courtois, Vertonghen, Mertens, Thorgan et Eden Hazard dans son onze de base.