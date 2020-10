🎥 La grosse boulette d'un ancien gardien de Mouscron en Ligue des Nations

Ce n'était pas la soirée des gardiens en Ligue des Nations, dimanche.

L'Estonie et Märten Kuusk avait offert l'un des buts gags du week-end à la Macédoine, mais il y a finalement débat pour le but gag du week-end. Battu par la République Tchèque (1-2), Israël a aussi montré le chemin du but à son adversaire, dimanche soir.

La faute à un contrôle manqué par Ofir Marciano sur une passe en retrait. Le but contre son camp est attribué à Joel Abu Hanna, mais l'ancien gardien de l'Excel Mouscron (six matchs disputés avec les Hurlus lors de la saison 2015-2016) plaide sans aucun doute coupable.