KDB déjà primé à Manchester City

Si Kevin De Bruyne n'a pas hésité à se plaindre du calendrier très chargé imposé aux joueurs en ce début de saison, ça n'a pas empêché le Diable Rouge de réussir un début de saison intéressant à Manchester City.

Avec son bilan d'un but et un assist en trois matchs de Premier League, KDB a été élu joueur du mois par les supporters des Sky Blues.

Your @etihad Player of the Month is...



🌟 @DeBruyneKev 🌟



ASK KDB A QUESTION: https://t.co/xmNXAeFOBj



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klUGiM