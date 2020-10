Lukaku écoeuré : "Si on menait 0-3, 0-4, personne n'avait rien à dire ..."

Le but sur penalty et l'excellente rencontre globale de Romelu Lukaku n'y ont rien fait : les Diables Rouges se sont inclinés à Wembley.

L'attaquant de l'Inter Milan aura été l'un des meilleurs hommes sur le terrain, rappelant aux Anglais ses qualités un peu plus d'un an après s'être exilé en Italie. Mais ce 53e but en sélection n'a pas permis aux Diables de l'emporter : "Il y avait moyen de faire mieux", pestait Romelu Lukaku au micro de VTM après le match. "En première période, on les a dominés, on s'est créés pas mal d'occasions. Eux n'ont été dangereux que sur phase arrêtée et sur ce penalty évitable ...".

Pour Lukaku, le match aurait dû être tué par les Diables dès que possible : "Si on avait mené 3 ou 4-0, personne n'aurait trouvé à y redire", affirme-t-il. Qu'a-t-il manqué à la Belgique pour renverser la situation au retour des vestiaires ? "Nous n'avons pas pu utiliser notre vitesse et nos qualités en profondeur. On doit y travailler", estime le buteur, confirmant là les dires de son entraîneur. "Et je vous assure qu'en novembre, on sera plus forts". L'Angleterre ne comptant qu'un petit point d'avance sur les Diables après sa victoire, les battre au Heysel peut suffire à prendre la tête.