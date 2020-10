Paul Pogba veut rebondir: "Le Portugal a joué la sécurité"

La France n'a pas trouvé l'ouverture contre le Champion d'Europe et pour le milieu de Manchester United, le match est une bonne base pour la suite et les prochaines échéances des Bleus.

L’Equipe de France a laissé filer dimanche soir ses premiers points en Ligue des Nations. À domicile, les champions du monde ont partagé avec le Portugal sur un score nul et vierge. Paul Pogba est convaincu que le match face aux Lusitaniens va servir pour la suite.

"C’était un match solide, de notre part et de leur part aussi", a déclaré le milieu de terrain de Manchester sur le site de la FFF. "Ça a été un match compliqué. On savait que ça allait être difficile, avec de bons joueurs en face. Et aussi une nouvelle formation qu’on est en train de découvrir. Ils savaient qu’on était forts en contre-attaque et ils ont joué la sécurité. Je pense qu’il fallait plus tirer, notamment en dehors de la surface. Il fallait qu’on fasse ça un peu plus."

Mercredi, les Tricolores se mesurent à la Croatie à Zagreb. Pogba est certain que le visage livré sera alors meilleur. "Le résultat contre le Portugal n’est pas négatif, a-t-il d’abord répété. On continue et on sait qu’on peut faire mieux. Et les prochains matches on va s’habituer à la formation tactique. On va trouver le déclic. Cela va aller mieux. On va bien analyser ça. La Croatie, ça sera un match important et il faut gagner. "