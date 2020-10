Qui pour remplacer Kevin De Bruyne ? Les options de Roberto Martinez

Kevin De Bruyne absent, les Diables Rouges devront faire sans leur meneur de jeu. Après l'absence d'Eden Hazard, comment Roberto Martinez peut-il compenser ce nouveau coup dur ?

Leandro Trossard

L'absence d'Eden Hazard avait déjà forcé Roberto Martinez à exiler Kevin De Bruyne sur le flanc droit ; sauf surprise, c'est encore ce qui devrait se faire en Islande, avec le duo Witsel - Tielemans reconduit au milieu de terrain. Auquel cas le sélectionneur pourra corriger ce que beaucoup ont vu comme une erreur en Angleterre : aligner Leandro Trossard, qui n'était même pas monté au jeu alors qu'il est dans la forme de sa vie avec Brighton & Hove Albion.

Reste un souci : Trossard est avant tout un ailier gauche, ce qui le forcerait à évoluer sur son mauvais côté. On sait à quel point Martinez préfère voir un joueur évoluer à son meilleur poste et remplacer profil pour profil.

Yari Verschaeren

On le sait : Verschaeren n'est pas en grande forme, et le voir titularisé serait une énorme surprise qui en ferait hurler plus d'un dans les rangs Rouches. Mais Roberto Martinez a remplacé KDB par Yari Verschaeren pour une raison : cette fameuse habitude du "profil pour profil".

Le joueur d'Anderlecht mélange les qualités de percussion et la vision du jeu d'un De Bruyne, et apporterait donc un style de jeu comparable à son illustre aîné. Dans la logique de Martinez, le choix de Verschaeren est plausible ; en termes de mérite et de forme du moment, il serait le plus critiquable.

Divock Origi

L'option offensive : placer Divock Origi, que Martinez a longtemps considéré comme un ailier, sur le flanc droit. Un choix qui irait contre la forme du moment également, le buteur de Liverpool ne comptant ... aucune minute en Premier League cette saison. Origi est cependant revenu dans la sélection et est monté au jeu face à la Côte d'Ivoire. Il n'est pas parmi les options les plus plausibles, que du contraire - mais Martinez n'a pas énormément d'options à droite, Alexis Saelemaekers (qui aurait pu monter d'un cran) étant retourné en U21 ...

Jérémy Doku

Un autre choix qui ferait hurler ceux qui trouvent que Roberto Martinez accorde trop de place aux talents du RSC Anderlecht, surtout après la performance moyenne de Jérémy Doku contre la Côte d'Ivoire. Titulaire au Heysel, mais sur le flanc gauche, Doku pourrait profiter de l'absence de Kevin De Bruyne pour évoluer pour la première fois à son vrai poste en sélection : sur le côté droit. Outre Trossard, ce serait d'ailleurs le choix le plus logique. On imagine cependant Martinez garder le jeune Mauve comme joker au cas où la situation met du temps à se débloquer.