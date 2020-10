Test négatifs pour tous les joueurs du Napoli : Mertens à la rescousse ?

Tous les joueurs du Napoli ont été testés négatifs au coronavirus. Dries Mertens va-t-il pouvoir se rendre à Reykjavik ?

Après une quarantaine à l'hôtel, les joueurs du Napoli ont pu être libérés et testés négatifs, y compris Dries Mertens : on le sait, Roberto Martinez compte sur son joueur et espère que l'attaquant des Partenopei pourra rejoindre le groupe.

Les absences combinées de KDB et Eden Hazard pourraient encore rendre l'arrivée de Mertens plus nécessaire. Reste à voir si le Diable Rouge sera libéré par son club et dans le rythme pour jouer 90 minutes en Islande ...