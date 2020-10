Cyriel Dessers content de ses débuts internationaux : "Fier d'être un Super Eagle"

L'attaquant de Genk a officiellement fait ses débuts.

Mercredi, le Nigeria et la Tunisie ont partagé (1-1) en amical. Une rencontre spéciale pour Cyriel Dessers, qui a joué ses premières minutes avec les "Super Eagles".

Le buteur du Racing Genk est monté au jeu à une vingtaine de minutes de la fin. Une sélection et une montée au jeu qui sonnent comme un "ouf" de soulagement pour le joueur de 25 ans déjà appelé en équipe nationale il y a six mois, mais la sélection n'avait finalement jamais eu lieu pour cause de Covid-19.

"Fier et honoré de représenter une grande nation de football comme le Nigeria. Fier d'être un Super Eagle", partageait le joueur sur les réseaux sociaux.

"Je crois que ces très bons matchs amicaux nous aideront à retrouver le bon chemin. Les deux rencontres étaient de très bon niveau. L'Algérie et la Tunisie sont de très bonnes équipes. En effet, les résultats auraient pu être meilleurs. Nous aurions pu faire match nul contre l'Algérie et une victoire contre la Tunisie", confiait Gernot Rohr, le coach des Super Eagles.

"Malgré l'absence de certains joueurs clés, nous avons quand même bien joué. Maintenant, il va être difficile pour moi de choisir pour établir notre liste pour les qualifications du mois prochain, car les nouveaux ont bien réussi."