L'arbitre du choc entre le Standard et Bruges est connu

La Pro League a annoncé ce vendredi les arbitres qui ont été désignés pour officier ce week-end. Pour la rencontre entre le Standard et le Club de Bruges, c'est Nicolas Laforge qui sera au sifflet. Il avait arbitré le Standard cette saison lors de la réception de Genk et avait expulsé Selim Amallah, qui s'en était pris au poteau de corner. Il avait aussi sifflé le Club de Bruges lors de la finale de la Coupe de Belgique.

C'est monsieur Jonathan Lardot qui arbitrera le Sporting de Charleroi à Genk, alors que le match entre Anderlecht et OHL sera monsieur Bram Van Driessche.

