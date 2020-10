Absence de Vranjes confirmée, la sélection d'Anderlecht pour OHL

Les soucis ne sont pas tous réglés pour Vincent Kompany.

Vincent Kompany croisait les doigs pour qu'Ognjen Vranjes soit disponible pour la réception d'OHL, ce ne sera pas le cas. Le coach du Sporting récupère en revanche Peter Zulj et Michel Vlap et pourra compter sur deux des trois dernières recrues estivales: Matt Miazga et Josh Cullen.

Offensivement, comme attendu, Paul Mukairu n'est pas encore là, Nany Dimata et Lukas Nmecha seront les deux attaquants disponibles. Antoine Colassin, Francis Amuzu et Albert Sambi Lokonga ne sont pas dans le groupe.