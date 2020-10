Old Firm : Le Celtic chute pour la première fois de la saison face aux Rangers

Pour la première fois de la saison, le Celtic est tombé dans son antre face à son pire ennemi. Les Rangers marquent un grand coup en tête de la Premiership.

Ce 17 septembre a été le théâtre d'un véritable choc au sommet de la Scottish Premiership (D1 écossaise). En effet, les deux clubs de la ville de Glasgow, en tête du classement avec seulement un point d'écart, se sont affrontés dans le cadre de la onzième journée de championnat. Un premier Old Firm remporté par les Rangers !

Invaincu depuis le début de la saison (9 matchs, 8 victoires, 1 nul), le Celtic est tombé pour la première fois. À domicile, les Bhoys ont chuté au Celtic Park face aux Rangers, leaders du championnat avec 26 points (contre 25 pour le Celtic). Auteur d'un doublé, le défenseur central Connor Goldson (9e, 54e) a permis à son équipe de l'emporter face à son plus grand rival. Score final : 0-2.

FULL-TIME: Celtic 0-2 Rangers



A Connor Goldson double at Parkhead! pic.twitter.com/2wF4pIffiv — Rangers Football Club (@RangersFC) October 17, 2020

Grâce à cette victoire, les hommes de Steven Gerrard conservent leur fauteuil de leader et creusent l'écart face à leurs adversaires du jour. Avec 29 points, les Gers sont toujours invaincus et comptent désormais quatre unités d'avance sur leur dauphin, le Celtic. Pour autant, la formation à la tunique verte et blanche compte encore un match de retard et pourrait revenir à un point dans les prochains jours.