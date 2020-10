Youri Tielemans : " Un retour à Anderlecht ? Ce serait beau"

Le milieu de terrain de 22 ans effectue un très bon début de saison du côté de Leicester. Au micro d'Eleven Sports, Tielemans a parlé de la situation à Anderlecht.

Depuis son départ de Pro League, Youri Tielemans continue à suivre son club formateur : "Je reconnais de plus en plus l’Anderlecht d’avant. C’est très difficile de tout recommencer avec de nouveaux dirigeants et un nouveau staff. Mais j’ai l’impression qu’avec Kompany, ils sont en train de tout reconstruire pour prendre un nouveau départ".

Le retour de Vincent Kompany pourrait-il influencer Tielemans pour un éventuel retour chez les Mauves plus tard dans sa carrière ? "Ce serait beau, mais c’est encore très loin et j’ai encore le temps", a-t-il déclaré pour Eleven Sports. A seulement 22 ans, Tielemans a encore beaucoup de belles choses à prouver, non seulement en Premier League à Leicester mais aussi avec les Diables où il incarne la nouvelle génération.