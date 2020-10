Officiel : Danny Welbeck nouvel équipier de Leandro Trossard

Le mercato est terminé depuis presque deux semaines mais Brighton continue de se renforcer. Les Seagulls ont annoncé l'arrivée de Danny Welbeck qui a signé un contrat d'un an.

L'ancien joueur de Manchester United et Arsenal était libre de tout contrat après son départ de Watford. Le club de Leandro Trossard se renforce sur le plan offensif avec un élément de qualité et d'expérience.

✍️ Albion have completed the signing of striker Danny Welbeck.



The former Manchester United, Arsenal and Watford forward has agreed a one-year deal with Albion!



