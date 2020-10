L'ex-Rouche Dante pousse un coup de gueule

Malgré la victoire de Nice face à Saint-Étienne (3-1) en Ligue 1 ce week)-end, le défenseur central (37 ans, 7 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a décidé de vider son sac concernant le championnat français.

Dante a profité d'une question au sujet d'une poussette sur Romain Hamouma pour pousser un coup de gueule général sur la Ligue 1. "En France, on doit progresser car on gère très mal certaines actions. On ne parvient pas à faire un championnat plus compétitif car on ne donne pas l'option aux équipes de jouer avec une saine agressivité. Vous me demandez par rapport à une petite poussée ou je ne sais quoi d'autre ? Est-ce qu'en Allemagne, cette action donne un penalty ?", questionne l'ancien défenseur de Charleroi et du Standard.

"J'aime le championnat français, mais il y a certaines choses qu'il faut maîtriser. Il faut laisser jouer. On parle de moins en moins de jeu, de la solution du jeu, de la tactique, de choses qui intéressent, qui font progresser le championnat. (...) Il faut penser à faire grandir le championnat et je pense qu'au niveau de l'agressivité on est très bas. A chaque duel, il y a un avertissement. On ne peut pas, c'est mon avis", a déploré le Brésilien en conférence de presse.