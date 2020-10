🎥 L'assist du week-end pour Daniel Oparé en Pro League

Zulte Waregem a longtemps mené contre l'Antwerp ce week-end et si le Essevée a fini par craquer après le repos, Daniel Oparé aurait pu être l'un des bourreaux de ses anciennes couleurs. D'une splendide passe de l'extérieur, le Ghanéen avait offert à Jean-Luc Dompé le but d'ouverture.

La suite, ce sont Faris Haroun, Martin Hongla et Cristian Benavente qui l'ont écrite après le repos, offrant à l'Antwerp une troisième victoire consécutive et scellant la sixième défaite, en neuf rencontres, du Essevée.

SMOOTH | Deze heerlijke trivela-assist van Daniel Oparé is onze '@bwinBE Action of the Week'! đŸ °ïžđŸ‡§đŸ‡Ș pic.twitter.com/u2z9amLBRr