🎥 Le lob mythique de Philippe Albert contre Manchester United

Le 20 octobre, une date à part dans la carrière de Philippe Albert.

S'il a marqué un but en Coupe du monde, "l'un des plus grands moments de sa carrière", a-t-il souvent confié, aucun but inscrit par Philippe Albert dans sa carrière n'arrive à la cheville de celui qu'il avait inscrit le 20 octobre 1996.

Ce jour-là, les Magpies étaient en feu et les hommes de Sir Alex Ferguson ont payé l'addition. Darren Peacock, David Ginola, Les Ferdinand et Alan Shearer avaient déjà trouvé l'ouverture. A la 83e minute, Philippe Albert a clôturé le récital d'un splendide lob qui a laissé Peter Schmeichel sans réaction et qui est resté dans l'histoire (5-0).