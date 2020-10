Steve Mandanda se méfie de Mathieu Valbuena et de l'Olympiacos

Après sept années d'absence, l'Olympique de Marseille va retrouver la Ligue des Champions demain soir.

L'Olympique de Marseille va affronter l'Olympiakos lors de la première journée de la Ligue des champions. Steve Mandanda veut que son équipe l'emporte face aux Grecs, mais le portier français restait méfiant en conférence de presse.

"Le jour du tirage, j'avais dit que ça n'allait pas être simple. En étant dans le chapeau 4, on aurait pu avoir un groupe plus difficile, mais malgré tout, ça va être compliqué. C'est homogène, City est au-dessus mais Porto a aussi une très bonne équipe et l'Olympiakos a fait un parcours intéressant en Ligue Europa la saison passée", a expliqué le portier de l'OM dans des propos relayés par La Provence.

Le Marseillais a également évoqué son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. "Tout le monde connaît Mathieu... Je le connais très bien pour avoir joué pas mal d'années avec lui. C'est un joueur extraordinaire, qui a beaucoup de qualités. Il est très adroit devant le but. En étant gardien et en le connaissant, je serai encore plus vigilant. Mais ce n'est pas le seul sur le terrain. D'autres joueurs sont aussi en forme".