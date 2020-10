Sergio Conceiçao déçu par Guardiola : "Il a mal parlé de notre pays"

L'entraîneur du FC Porto, Sergio Conceiçao, n'a pas apprécié l'attitude son homologue espagnol lors du match entre son équipe et Manchester City.

Pep Guardiola aurait, d'après l'ancien du Standard, manqué de respect envers le FC Porto et le Portugal en général. "En plus de la façon dont Pep Guardiola s'est adressé à mes joueurs et aux arbitres, il a aussi parlé de notre pays et ce n'étaient pas des mots gentils. Celui qui ne s'excuse pas n'est pas quelqu'un d'éduqué, je me devais de lui répondre", lance Conceiçao via Record.

"L'attitude de Guardiola et son banc n'étaient vraiment pas correcte. Il s'était plaint du banc de Porto, mais si un banc devait se plaindre, c'est bien le mien", conclut l'entraîneur du club portugais.