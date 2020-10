Drame à Manchester City : un jeune de 17 ans libéré par le club s'est suicidé

Jeremy Wisten avait rejoint les U13 de Manchester City en 2016 ; ce jeune défenseur central né au Malawi n'a cependant pas convaincu le club de le conserver et avait été libéré. De la génération des Liam Delap, Tommy Doyle ou Cole Palmer, qui ont tous reçu leur chance au plus haut niveau, Wisten s'est donné la mort à l'âge de 17 ans.

Manchester City et plusieurs joueurs ont rendu hommage au jeune homme via les réseaux sociaux, dont le décès illustre la part d'ombre moins connue de ces joueurs ne parvenant pas à percer dans le football professionnel.

The Manchester City family are saddened to learn of the passing of former Academy player Jeremy Wisten. We send our deepest condolences to his friends and family. Our thoughts are with you at this difficult time.