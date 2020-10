Seraing jouera-t-il à Deinze? "Ce serait dommage de ne pas poursuivre sur notre lancée"

Deinze n'a pas joué ce lundi contre Westerlo, à cause de plusieurs cas de Coronavirus dans le club. Du coup, les Sérésiens pourraient très bien avoir un week-end de repos.

Deinze l'a annoncé: il y a 14 cas de Coronavirus dans la bulle du club. Si le club n'a pas encore annoncé si c'était des joueurs ou des membres de l'encadrement du club, tout porte à croire que cette rencontre entre les oranges et les Métallos pourrait être reportée.

"Je viens d'apprendre qu'on ne jouerait peut-être pas", nous a confié Sami Lahssaini après la rencontre remportée face à Lommel. "Nous verrons dans les prochains jours. On fait un peu comme on peut pour le moment et si on ne joue pas cette pause fera du bien pour recharger les batteries. Cependant, je préfère jouer pour continuer la dynamique des victoires".

Les Flandriens vont refaire des tests en ce milieu de semaine. On saura dans les prochaines heures si le match pourra se tenir.