Champions League : Rashford voit triple; le Barça s'impose à Turin; victoire tardive pour Dortmund et ses Diables; Rennes et Doku (titulaire) s'inclinent en Andalousie

Suite et fin de la soirée européenne.

Dortmund - Zenit 2-0

L'autre rencontre du groupe F après Bruges, opposait Dortmund au Zenit les deux formations défaites en journée inaugurale. Avec Witsel et Meunier dans le onze de départ, le Borussia a dû attendre la fin de rencontre pour ouvrir le score, via Sancho (78e) sur penalty, avant qu'Haaland dans les arrêts de jeu ne plante son petit but. Thorgan Hazard monté au jeu en fin de match goûtait à la première victoire de la campagne du Borussia Dortmund.

Juventus - FC Barcelone 0-2

Le groupe G offrait le choc de la soirée entre la Juve (avec le jeune Belge Koni De Winter sur le banc) et le Barça. Le revenant Dembélé ouvrait rapidement le score pour les Catalans dès le quart d'heure. La Juve et Morata voyait trois buts refusés. Demiral était exclu pour un second jaune en toute fin de match, laissant les Italiens terminer à dix. En toute fin de partie, Messi sur penalty scellait la victoire des Catalans qui se relèvent bien du Clasico perdu.

Ferencvaros - Dynamo Kiev 2-2

Dans l'autre rencontre du groupe G, Tsygankov sur penalty (28e) puis De Pena (41e) mettaient le Dynamo sur les rails. Nguyen (59e) réduisait le score pour les Hongrois, qui égalisaient dans les arrêts de jeu via Boli (90e+1) monté au jeu en fin de rencontre.

Séville - Rennes 1-0

Suite à son nul face à Chelsea, Séville accueillait une formation Rennaise dans le doute après sa défaite en Ligue 1. Jérémy Doku bénéficiait d'une nouvelle place dans le onze de départ, après sa bonne performance du week-end. Secoués, les Rennais encaissaient après la pause, des oeuvres de De Jong (55e) qui inscrivait le seul but de la rencontre. Les Andalous rejoignent Chelsea en haut du Groupe E alors que Rennes reste sur 1/6 points avant d'affronter les Blues.

Manchester United - RB Leipzig 5-0

Les deux leaders du groupe H s'opposaient à Old Trafford. Et il n'y a pas eu de suspense : Greenwood (21e) ouvrait le score bien servi par Pogba. En fin de match, le doublé de Rashford (74e et 78e) puis le penalty de Martial (87e) fixaient la belle victoire des Red Devils. Mais Rashford ne s'arrêtait pas en si bon chemin et plantait un triplé dans les arrêts de jeu.