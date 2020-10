Nouvelle blessure à Liverpool qui n'avait pas besoin de ça

Le Brésilien, aligné en défense centrale suite à la lourde blessure de Virgil Van Dijk, a en effet dû quitter le terrain à la demi-heure de jeu. Fabinho souffre d'une blessure musculaire : Jürgen Klopp a révélé après la rencontre que son joueur avait ressenti des douleurs aux ischio-jambiers. Les blessures se multiplient et le calendrier surchargé n'aide pas ...

We are waiting to discover the extent of the injury @_fabinhotavares sustained during tonight's win.