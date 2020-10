Josep Maria Bartomeu a présenté sa démission du FC Barcelone en début de semaine, avant qu’une direction provisoire ne soit élue. L’objectif principal de cette dernière sera d’assurer la transition vers la nouvelle ère des Blaugrana. Et évidemment, plusieurs candidats vont se battre pour devenir le nouveau boss du club catalan. Parmi eux, Victor Font, qui a notamment annoncé vouloir faire revenir des légendes du club comme Pep Guardiola, Xavi, Iniesta ou encore Puyol. Mais aussi Jordi Farré, qui a de son côté avancé un argument beaucoup plus surprenant.

« Nous serions contents si Léo Messi nous demandait d’aller passer un an à Newell’s, avant de revenir et de terminer sa carrière au Barça », a ainsi expliqué le candidat dans un entretien accordé à TyC Sports. Une manière d’assurer une grande liberté à La Pulga, qui aurait bien pu quitter le Barça dès cet été. Mais peut-être pas l’idée qui plaira le plus aux socios barcelonais.