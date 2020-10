Taquinée par le Barça, la Juventus lui répond

Le Barça a réalisé une belle performance en s'imposant à Turin. Ce qui n’a pas empêché les Catalans de taquiner les Italiens sur Twitter à l'issue de la rencontre.

"Nous sommes ravis que vous ayez pu voir le meilleur de tous les temps sur votre terrain", a tweeté le club blaugrana. Une petite pique à laquelle la Vieille Dame a rapidement répondu. "Vous avez peut-être regardé dans le mauvais dictionnaire. Nous vous apporterons le vrai (CR7) au Camp Nou".

Rendez-vous le 8 décembre prochain pour le match retour entre les deux équipes.

We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @juventusfcen ! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ

You probably looked it up in the wrong dictionary. We'll bring you the right one at Camp Nou 🔍📖