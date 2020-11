Copenhague refuse de confirmer la rumeur Thorup

C'était le coup de tonnerre ce dimanche en début d'après-midi : Jess Thorup serait en route vers le FC Copenhague, un peu plus d'un mois à peine après avoir rejoint Genk.

La nouvelle de l'intérêt danois pour Thorup était ensuite confirmée par le Racing Genk, même si le deal n'est pas encore officialisé. Le FC Copenhague a licencié son coach, Stale Solbakken, au début du mois d'octobre ; Jess Thorup, de son côté, était arrivé il y a 38 jours à peine à la tête de Genk et avait réussi jusqu'ici à relancer la machine limbourgeoise.

L'entraîneur intérimaire de Copenhague, Hjalte Bo Norregaard, ne se faisait pas d'illusions plus tard ce dimanche dans les colonnes de BT : "Dès le départ, ce qui allait se passer me concernant était assez clair, je ne me faisais pas d'illusions", a-t-il déclaré au sujet de son remplacement prochain. "Mais nous n'avons pas parlé de cela. Ce qui se passe demain se passe demain et je n'ai aucune influence là-dessus".

Le capitaine du FC Copenhague, Viktor Fischer, s'est également exprimé : "Je ne connais pas plus Thorup que de son époque avec les Espoirs danois en 2015, et son passage à Midtjylland, où il était très bon", relativise le milieu de terrain. "Je sais qu'il a aussi bien réussi en Belgique. Mais je n'ose rien dire de plus, pas avant que ce soit officiel".