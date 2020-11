Covid, maladies, blessures... la défense de La Gantoise est décimée

Pour tenter d'aller chercher les trois points face à Beveren ce soir, La Gantoise fait face à de (très) nombreuses absences dans le secteur défensif. Quatre joueurs seraient contaminés par le Covid.

Ce soir, à partir de 20h45, La Gantoise affrontera Waasland-Beveren dans le cadre de la onzième journée de Pro League. Pour l'occasion, quatre Buffalos devraient être absents. D'après les informations de Het Laatste Nieuws, Davy Roef, Igor Plastun, Jordan Botaka et Andreas Hanche-Olsen ont été testés positif au Covid-19 et ne seront donc pas disponibles pour la rencontre.

Alors que le club de la ville de Gand reste sur une mauvaise dynamique avec quatre défaites sur les quatre derniers matchs joués toutes compétitions confondues, Wim De Decker va donc devoir innover pour composer une arrière-garde compétitive. Outre les quatre absences pour cause de coronavirus et celle de Dino Arslanagic (blessure), l'entraîneur de 38 ans pourrait également être privé de Michael Ngadeu Ngadjui (malade) et Nurio Fortuna (touché à un genou).

Face à cette situation, Wim De Decker n'a que très peu de marge de manoeuvre. Si ces forfaits se confirment, l'ancien coach de l'Antwerp pourrait donner sa chance à Cederick Van Daele. Le jeune défenseur de 20 ans, capitaine de l'équipe réserve, a été convoqué dans le groupe et pourrait donc connaître ses premières minutes avec le noyau A dans quelques heures.