Le Beerschot, équipe la plus spectaculaire d'Europe : mieux que le Bayern Munich !

Incroyables statistiques pour un promu : le Beerschot est l'équipe ... la plus spectaculaire d'Europe.

Le Beerschot s'en est vanté de lui-même via les réseaux sociaux et on ne peut pas les en blâmer : c'est statistique, le club anversois est le plus spectaculaire d'Europe sur les 7 dernières rencontres (le Bayern n'en a disputé que 6 en championnat), soit le club dont les rencontres ont proposé le plus de buts.

Six buts par match, rien que ça, tandis que le Bayern en compte 5,5, l'Atalanta 5 et l'Ajax 4,9. Des équipes-frisson, catégorie dans laquelle les hommes de Losada se sont donc invités malgré leur statut de promus ...

Reste évidemment un sacré bémol : si le Beerschot figure parmi ces fines gâchettes, c'est aussi parce que derrière, c'est portes ouvertes. Oui, 28 buts inscrits font des Rats la meilleure attaque de Belgique ; mais 25 encaissés en font également la 2e pire défense derrière Waasland-Beveren.

Le Beerschot ne compte qu'une seule clean-sheet cette saison, et elle est paradoxale puisqu'elle a été obtenue face à la seconde meilleure attaque du championnat : le FC Bruges, battu 0-1 au Jan Breydel. Pour le reste, chaque défaite anversoise a été concédée en encaissant au moins trois buts - 3 contre le Standard, 3 contre Charleroi, 5 contre La Gantoise, 3 contre l'Antwerp. Bizarrement, le Beerschot est actuellement ... deuxième au classement. Une anomalie quand il faut marquer au moins trois fois pour l'emporter.

Viable à moyen terme ?

On se rappelle avec délectation de certaines de ces équipes "feu d'artifice" dans les grands championnats européens ces dernières années - le Werder Brême de Thomas Schaaf, les clubs de Zdenek Zeman en Italie (Pescara, Rome, Cagliari...), l'OM de Marcelo Bielsa, entre autres exemples. Peu d'entre eux sont restés longtemps au sommet de leur championnat. Hernan Losada et ses hommes vont devoir apprendre à fermer les vannes derrière ...